Dışişleri Bakanlığı: "ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 2021 İnsan Hakları Raporu'nda ülkemiz hakkında yer verilen asılsız iddiaları talihsiz buluyor ve... - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dışişleri Bakanlığı: "ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 2021 İnsan Hakları Raporu'nda ülkemiz hakkında yer verilen asılsız iddiaları talihsiz buluyor ve...

İhlas Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı: 'ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 2021 İnsan Hakları Raporu'nda ülkemiz hakkında yer verilen asılsız iddiaları talihsiz buluyor ve...

Dışişleri Bakanlığı: "ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 2021 İnsan Hakları Raporu'nda ülkemiz hakkında yer verilen asılsız iddiaları talihsiz buluyor ve külliyen reddediyoruz.

Dışişleri Bakanlığı : " Abd Dışişleri Bakanlığı'nın 2021 İnsan Hakları Raporu'nda ülkemiz hakkında yer verilen asılsız iddiaları talihsiz buluyor ve külliyen reddediyoruz. Ülkemizin PKK/YPG, FETÖ, DEAŞ ve DHKP-C başta olmak üzere terörizmin her türüne karşı yürüttüğü mücadelenin ABD tarafından halen idrak edilememiş olmasını esefle karşılıyoruz." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

ABD Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, İnsan Hakları, PKK, Politika, Haberler

title