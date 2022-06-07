Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Yunanistan bu ihlallerden vazgeçmezse bu adaların egemenliği tartışılacaktır. - Haberler

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Yunanistan bu ihlallerden vazgeçmezse bu adaların egemenliği tartışılacaktır.

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: 'Yunanistan bu ihlallerden vazgeçmezse bu adaların egemenliği tartışılacaktır.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Yunanistan bu ihlallerden vazgeçmezse bu adaların egemenliği tartışılacaktır.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Yunanistan bu ihlallerden vazgeçmezse bu adaların egemenliği tartışılacaktır. Sürekli herkese ders vermeye çalışıyorsun ama anlaşmalar ortada." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Mevlüt Çavuşoğlu Yunanistan Politika Haberler

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