Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in ABD Kongresi'nde Kıbrıs hakkındaki açıklamalarına atıfta bulunarak, &quot;55... - Haberler

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in ABD Kongresi'nde Kıbrıs hakkındaki açıklamalarına atıfta bulunarak, "55...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in ABD Kongresi'nde Kıbrıs hakkındaki açıklamalarına atıfta bulunarak, '55...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in ABD Kongresi'nde Kıbrıs hakkındaki açıklamalarına atıfta bulunarak, "55 yıldır Kıbrıs'ta tüm planları ve çözüm önerilerini kimin reddettiğini biliyoruz" ifadelerini kullanarak, "Kimin nerde alkışlandığının bizim için...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in ABD Kongresi'nde Kıbrıs hakkındaki açıklamalarına atıfta bulunarak, "55 yıldır Kıbrıs'ta tüm planları ve çözüm önerilerini kimin reddettiğini biliyoruz" ifadelerini kullanarak, "Kimin nerde alkışlandığının bizim için bir önemi yok" dedi. - NEW YORK

İhlas Haber Ajansı / Politika

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