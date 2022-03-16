Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Umarım bir daha bizim düzeyimizde bir toplantıya ihtiyaç kalmaz. İnşallah iki lider (Ukrayna-Rusya) kalıcı... - Haberler

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Umarım bir daha bizim düzeyimizde bir toplantıya ihtiyaç kalmaz. İnşallah iki lider (Ukrayna-Rusya) kalıcı...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Umarım bir daha bizim düzeyimizde bir toplantıya ihtiyaç kalmaz. İnşallah iki lider (Ukrayna-Rusya) kalıcı ateşkes için bir araya gelir. Biz çabalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Umarım bir daha bizim düzeyimizde bir toplantıya ihtiyaç kalmaz. İnşallah iki lider (Ukrayna-Rusya) kalıcı ateşkes için bir araya gelir. Biz çabalarımızı sürdüreceğiz" dedi. - MOSKOVA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Mevlüt Çavuşoğlu, Ateşkes, Ukrayna, Rusya, Politika, Haberler

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