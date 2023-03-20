Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uluslararası Bağışçılar Konferansı'da taahhüt edilen yardımların yaklaşık 4.3 milyar euroluk kısmının kredi...
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uluslararası Bağışçılar Konferansı'da taahhüt edilen yardımların yaklaşık 4.3 milyar euroluk kısmının kredi olacağını, 1.7 milyar euroluk kısmının ise hibe olarak verileceğini açıkladı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uluslararası Bağışçılar Konferansı'da taahhüt edilen yardımların yaklaşık 4.3 milyar euroluk kısmının kredi olacağını, 1.7 milyar euroluk kısmının ise hibe olarak verileceğini açıkladı. - BRÜKSEL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika