Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Mezuniyet Töreni'nde, "Çabalarımızla Ukrayna'daki kanı durdurmaya çalıştık"...
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Mezuniyet Töreni'nde, "Çabalarımızla Ukrayna'daki kanı durdurmaya çalıştık" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Mezuniyet Töreni'nde, "Çabalarımızla Ukrayna'daki kanı durdurmaya çalıştık" dedi. - SARAYBOSNA
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