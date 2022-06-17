Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Mezuniyet Töreni'nde, "Çabalarımızla Ukrayna'daki kanı durdurmaya çalıştık"... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Mezuniyet Töreni'nde, "Çabalarımızla Ukrayna'daki kanı durdurmaya çalıştık" dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Mezuniyet Töreni'nde, "Çabalarımızla Ukrayna'daki kanı durdurmaya çalıştık" dedi. - SARAYBOSNA İhlas Haber Ajansı / Politika Mevlüt Çavuşoğlu Ukrayna Politika Haberler

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