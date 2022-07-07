Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile telefonda görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile telefonda görüştü. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile telefonda görüştü. Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, Çavuşoğlu'nun Ukraynalı mevkidaşı ile telefon görüşmesi yaptığı belirtildi. Çavuşoğlu ile Kuleba, 30 Haziran'da da telefonda görüşmüştü. AA / Mustafa Deveci - Politika Politika Güncel Haberler

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