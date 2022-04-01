Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Ukrayna savaşında hala 70 civarında vatandaşımız var. Bunların 30 tanesi Mariupol'da. Bugün onları da çıkartmaya çalışıyoruz. Uluslararası örgütlerle işbirliği yapıyoruz." - ANTALYA

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