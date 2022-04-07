Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'ye F16 satışına yeşil ışık yakılmasına yönelik, "ABD'nin bu adımını olumlu karşılıyoruz" dedi.
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'ye F16 satışına yeşil ışık yakılmasına yönelik, "ABD'nin bu adımını olumlu karşılıyoruz" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'ye F16 satışına yeşil ışık yakılmasına yönelik, "ABD'nin bu adımını olumlu karşılıyoruz" dedi. - BRÜKSEL
İhlas Haber Ajansı / Politika