Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Türkiye hilafına hareket edebileceklerini düşünenler ne zaman hareket geçse biz bunları güçlü diplomasi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Türkiye hilafına hareket edebileceklerini düşünenler ne zaman hareket geçse biz bunları güçlü diplomasi kaslarımızla dengeledik. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Türkiye hilafına hareket edebileceklerini düşünenler ne zaman hareket geçse biz bunları güçlü diplomasi kaslarımızla dengeledik. Türkiye ile iş birliği kanalları aranıyor ve işletiliyor. Farklı coğrafyalarda olumsuz gidişata dur diyebildiğimiz için bugün bir inşa sürecindeyiz. Dostluklarımız yeniden ihya edilmekte". - ANKARA İhlas Haber Ajansı / Politika Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye Politika Haberler

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