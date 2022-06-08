Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (Suriye) "Terör örgütlerinin bu bölgeden temizlenmesi için hem Rusya'nın hem ABD'nin taahhütleri var. Bu terör... - Haberler

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (Suriye) "Terör örgütlerinin bu bölgeden temizlenmesi için hem Rusya'nın hem ABD'nin taahhütleri var. Bu terör...

İhlas Haber Ajansı - Politika
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (Suriye) 'Terör örgütlerinin bu bölgeden temizlenmesi için hem Rusya'nın hem ABD'nin taahhütleri var. Bu terör...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (Suriye) "Terör örgütlerinin bu bölgeden temizlenmesi için hem Rusya'nın hem ABD'nin taahhütleri var. Bu terör örgütlerinin bize olan saldırılarına müsamaha göstermemiz mümkün değil."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (Suriye) "Terör örgütlerinin bu bölgeden temizlenmesi için hem Rusya'nın hem ABD'nin taahhütleri var. Bu terör örgütlerinin bize olan saldırılarına müsamaha göstermemiz mümkün değil." - ANKARA

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