Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (Suriye) "Terör örgütlerinin bu bölgeden temizlenmesi için hem Rusya'nın hem ABD'nin taahhütleri var. Bu terör... - Haberler

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (Suriye) "Terör örgütlerinin bu bölgeden temizlenmesi için hem Rusya'nın hem ABD'nin taahhütleri var. Bu terör...
İhlas Haber Ajansı - Politika
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (Suriye) "Terör örgütlerinin bu bölgeden temizlenmesi için hem Rusya'nın hem ABD'nin taahhütleri var. Bu terör örgütlerinin bize olan saldırılarına müsamaha göstermemiz mümkün değil."
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (Suriye) "Terör örgütlerinin bu bölgeden temizlenmesi için hem Rusya'nın hem ABD'nin taahhütleri var. Bu terör örgütlerinin bize olan saldırılarına müsamaha göstermemiz mümkün değil." - ANKARA
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