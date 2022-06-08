Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Rusya-Ukrayna Savaşı) "Biz müzakereye dönme konusunda birkaç hafta öncesine göre daha olumlu bir atmosferin... - Haberler

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Rusya-Ukrayna Savaşı) "Biz müzakereye dönme konusunda birkaç hafta öncesine göre daha olumlu bir atmosferin...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: '(Rusya-Ukrayna Savaşı) 'Biz müzakereye dönme konusunda birkaç hafta öncesine göre daha olumlu bir atmosferin...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Rusya-Ukrayna Savaşı) "Biz müzakereye dönme konusunda birkaç hafta öncesine göre daha olumlu bir atmosferin olduğunu görüyoruz.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Rusya- Ukrayna Savaşı) "Biz müzakereye dönme konusunda birkaç hafta öncesine göre daha olumlu bir atmosferin olduğunu görüyoruz." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Mevlüt Çavuşoğlu Ukrayna Rusya Politika Haberler

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