Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Rusya-Ukrayna Savaşı) "Biz müzakereye dönme konusunda birkaç hafta öncesine göre daha olumlu bir atmosferin... - Haberler

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Rusya-Ukrayna Savaşı) "Biz müzakereye dönme konusunda birkaç hafta öncesine göre daha olumlu bir atmosferin...
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Rusya-Ukrayna Savaşı) "Biz müzakereye dönme konusunda birkaç hafta öncesine göre daha olumlu bir atmosferin olduğunu görüyoruz.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Rusya- Ukrayna Savaşı) "Biz müzakereye dönme konusunda birkaç hafta öncesine göre daha olumlu bir atmosferin olduğunu görüyoruz." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / Politika