Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Rusya-Ukrayna Savaşı) "Biz müzakereye dönme konusunda birkaç hafta öncesine göre daha olumlu bir atmosferin... - Haberler

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Rusya-Ukrayna Savaşı) "Biz müzakereye dönme konusunda birkaç hafta öncesine göre daha olumlu bir atmosferin... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Rusya-Ukrayna Savaşı) "Biz müzakereye dönme konusunda birkaç hafta öncesine göre daha olumlu bir atmosferin olduğunu görüyoruz. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Rusya- Ukrayna Savaşı) "Biz müzakereye dönme konusunda birkaç hafta öncesine göre daha olumlu bir atmosferin olduğunu görüyoruz." - ANKARA İhlas Haber Ajansı / Politika Mevlüt Çavuşoğlu Ukrayna Rusya Politika Haberler

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