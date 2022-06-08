Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (Rusya Ukrayna Savaşı) "Biz Rusya veya Ukrayna'yı memnun etmek için hareket etmiyoruz. - Haberler

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (Rusya Ukrayna Savaşı) "Biz Rusya veya Ukrayna'yı memnun etmek için hareket etmiyoruz.
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (Rusya - Ukrayna Savaşı) "Biz Rusya veya Ukrayna'yı memnun etmek için hareket etmiyoruz.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: ( Rusya - Ukrayna Savaşı) "Biz Rusya veya Ukrayna'yı memnun etmek için hareket etmiyoruz. Sonuçta biz dengeli bir politika üstleniyoruz. Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyoruz. Hangi ülke ne diyecek diye hareket edecek değiliz." - ANKARA
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