Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna arasında müzakerelere yönelik, "Kendilerini Türkiye'de yine misafir etmek istediğimizi söyledik"... - Haberler

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna arasında müzakerelere yönelik, "Kendilerini Türkiye'de yine misafir etmek istediğimizi söyledik"...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna arasında müzakerelere yönelik, 'Kendilerini Türkiye'de yine misafir etmek istediğimizi söyledik'...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna arasında müzakerelere yönelik, "Kendilerini Türkiye'de yine misafir etmek istediğimizi söyledik" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya- Ukrayna arasında müzakerelere yönelik, "Kendilerini Türkiye'de yine misafir etmek istediğimizi söyledik" dedi. - BRÜKSEL

İhlas Haber Ajansı / Politika

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Ukrayna, Rusya, Politika, Haberler

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