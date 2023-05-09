Üye Girişi
Haberi Paylaş
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu, İran ve Suriye Dışişleri Bakanlarının katılımıyla 10 Mayıs'ta Moskova'da düzenlenecek dörtlü...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu, İran ve Suriye Dışişleri Bakanlarının katılımıyla 10 Mayıs'ta Moskova'da düzenlenecek dörtlü...

Politika Haberleri

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu, İran ve Suriye Dışişleri Bakanlarının katılımıyla 10 Mayıs'ta Moskova'da düzenlenecek dörtlü toplantıya katılmak üzere 9-10 Mayıs 2023 tarihlerinde Rusya'yı ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu, İran ve Suriye Dışişleri Bakanlarının katılımıyla 10 Mayıs'ta Moskova'da düzenlenecek dörtlü toplantıya katılmak üzere 9-10 Mayıs 2023 tarihlerinde Rusya'yı ziyaret edecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Rusya Federasyonu Mevlüt Çavuşoğlu Moskova Rusya Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title