Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu, İran ve Suriye Dışişleri Bakanlarının katılımıyla 10 Mayıs'ta Moskova'da düzenlenecek dörtlü...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu, İran ve Suriye Dışişleri Bakanlarının katılımıyla 10 Mayıs'ta Moskova'da düzenlenecek dörtlü toplantıya katılmak üzere 9-10 Mayıs 2023 tarihlerinde Rusya'yı ziyaret edecek.