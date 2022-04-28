Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Panamalı mevkidaşı Erika Mouynes ile düzenlediği basın toplantısında, Türkiye ve Panama arasındaki ticaretin artacağını ve dengeli hale getirileceğini ifade ederek, " Turizm, inşaat, enerji ve lojistik alanlarında büyük bir potansiyel bulunuyor" dedi. - PANAMA

İhlas Haber Ajansı / Politika