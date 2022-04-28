Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Panamalı mevkidaşı Erika Mouynes ile düzenlediği basın toplantısında, Türkiye ve Panama arasındaki ticaretin... - Haberler

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Panamalı mevkidaşı Erika Mouynes ile düzenlediği basın toplantısında, Türkiye ve Panama arasındaki ticaretin...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Panamalı mevkidaşı Erika Mouynes ile düzenlediği basın toplantısında, Türkiye ve Panama arasındaki ticaretin...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Panamalı mevkidaşı Erika Mouynes ile düzenlediği basın toplantısında, Türkiye ve Panama arasındaki ticaretin artacağını ve dengeli hale getirileceğini ifade ederek, "Turizm, inşaat, enerji ve lojistik alanlarında büyük bir potansiyel bulunuyor" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Panamalı mevkidaşı Erika Mouynes ile düzenlediği basın toplantısında, Türkiye ve Panama arasındaki ticaretin artacağını ve dengeli hale getirileceğini ifade ederek, " Turizm, inşaat, enerji ve lojistik alanlarında büyük bir potansiyel bulunuyor" dedi. - PANAMA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Turizm, Panama, Politika, Haberler

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