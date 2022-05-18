Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO'ya üye olmak isteyen İsveç ve Finlandiya'ya atıfta bulunarak, NATO'ya üye olmak isteyen ülkelerin Türkiye'yi... - Haberler

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO'ya üye olmak isteyen İsveç ve Finlandiya'ya atıfta bulunarak, NATO'ya üye olmak isteyen ülkelerin Türkiye'yi...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO'ya üye olmak isteyen İsveç ve Finlandiya'ya atıfta bulunarak, NATO'ya üye olmak isteyen ülkelerin Türkiye'yi...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO'ya üye olmak isteyen İsveç ve Finlandiya'ya atıfta bulunarak, NATO'ya üye olmak isteyen ülkelerin Türkiye'yi hedef alan terör örgütlerine destek vermesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO'ya üye olmak isteyen İsveç ve Finlandiya'ya atıfta bulunarak, NATO'ya üye olmak isteyen ülkelerin Türkiye'yi hedef alan terör örgütlerine destek vermesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı. - NEW YORK

İhlas Haber Ajansı / Politika

Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya, Türkiye, İsveç, Politika, Haberler

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