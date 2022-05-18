Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO'ya üye olmak isteyen İsveç ve Finlandiya'ya atıfta bulunarak, NATO'ya üye olmak isteyen ülkelerin Türkiye'yi... - Haberler

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO'ya üye olmak isteyen İsveç ve Finlandiya'ya atıfta bulunarak, NATO'ya üye olmak isteyen ülkelerin Türkiye'yi hedef alan terör örgütlerine destek vermesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı. - NEW YORK

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