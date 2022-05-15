Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Savaşın sonlandırılması için çaba sarf...
İhlas Haber Ajansı - Politika
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Savaşın sonlandırılması için çaba sarf edilmesi gerekiyor" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Savaşın sonlandırılması için çaba sarf edilmesi gerekiyor" dedi. - BERLİN
İhlas Haber Ajansı / Politika