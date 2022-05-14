Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, "NATO müttefiki olacak ülkeler...
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, "NATO müttefiki olacak ülkeler PKK/YPG terör örgütlerine destek vermemeli" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, "NATO müttefiki olacak ülkeler PKK/ Ypg terör örgütlerine destek vermemeli" dedi. - BERLİN
İhlas Haber Ajansı / Politika