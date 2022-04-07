Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Birçok müttefikimiz Türkiye'nin rolünden... - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Birçok müttefikimiz Türkiye'nin rolünden...

İhlas Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısının ardından yaptığı açıklamada, 'Birçok müttefikimiz Türkiye'nin rolünden...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Birçok müttefikimiz Türkiye'nin rolünden duyduğu memnuniyeti dile getirdi" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Birçok müttefikimiz Türkiye'nin rolünden duyduğu memnuniyeti dile getirdi" dedi. - BRÜKSEL

İhlas Haber Ajansı / Politika

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Politika, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title