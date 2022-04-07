Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Birçok müttefikimiz Türkiye'nin rolünden...
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Birçok müttefikimiz Türkiye'nin rolünden duyduğu memnuniyeti dile getirdi" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Birçok müttefikimiz Türkiye'nin rolünden duyduğu memnuniyeti dile getirdi" dedi. - BRÜKSEL
İhlas Haber Ajansı / Politika