Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Mısır) Normalleşme süreci başladı ama yavaş seyrediyor. Politika Haberleri Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Mısır) Normalleşme süreci başladı ama yavaş seyrediyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "( Mısır ) Normalleşme süreci başladı ama yavaş seyrediyor. Herhangi bir olumsuzluk yok. Biraz daha ivme kazanması lazım. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile yaşadığımız hızı Mısır'la henüz yaşayamadık." - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Mevlüt Çavuşoğlu 1 Temmuz Mısır Politika Haberler

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