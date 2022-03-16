Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mariupol'de mahsur kalan Türk vatandaşları hakkında, "Mariupol'de ciddi sıkıntımız var. Çatışmalar devam ettiği... - Haberler

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mariupol'de mahsur kalan Türk vatandaşları hakkında, "Mariupol'de ciddi sıkıntımız var. Çatışmalar devam ettiği...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mariupol'de mahsur kalan Türk vatandaşları hakkında,

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mariupol'de mahsur kalan Türk vatandaşları hakkında, "Mariupol'de ciddi sıkıntımız var. Çatışmalar devam ettiği için tahliye çok riskli. Her iki tarafla da görüşüyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mariupol'de mahsur kalan Türk vatandaşları hakkında, "Mariupol'de ciddi sıkıntımız var. Çatışmalar devam ettiği için tahliye çok riskli. Her iki tarafla da görüşüyoruz" dedi. - MOSKOVA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Mevlüt Çavuşoğlu, Mariupol, Türk, Politika, Haberler

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