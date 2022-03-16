Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mariupol'de mahsur kalan Türk vatandaşları hakkında, "Mariupol'de ciddi sıkıntımız var. Çatışmalar devam ettiği için tahliye çok riskli. Her iki tarafla da görüşüyoruz" dedi. - MOSKOVA

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