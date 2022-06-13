Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile düzenlediği basın toplantısında, "Rum tarafının derdi Maraş'ı geri almak" dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile düzenlediği basın toplantısında, "Rum tarafının derdi Maraş'ı geri almak" dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile düzenlediği basın toplantısında, "Rum tarafının derdi Maraş'ı geri almak" dedi. - LEFKOŞA İhlas Haber Ajansı / Politika Mevlüt Çavuşoğlu Kıbrıs Politika Haberler

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