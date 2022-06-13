Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile düzenlediği basın toplantısında, "Rum tarafının derdi Maraş'ı geri almak" dedi.
İhlas Haber Ajansı - Politika
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile düzenlediği basın toplantısında, "Rum tarafının derdi Maraş'ı geri almak" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile düzenlediği basın toplantısında, "Rum tarafının derdi Maraş'ı geri almak" dedi. - LEFKOŞA
İhlas Haber Ajansı / Politika