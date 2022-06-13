Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile düzenlediği basın toplantısında "Türkiye Doğu Akdeniz'de hem kendi haklarını...
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile düzenlediği basın toplantısında "Türkiye Doğu Akdeniz'de hem kendi haklarını hem de KKTC'nin hem de Kıbrıs Türk halkının haklarını savunmaya devam edecektir" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile düzenlediği basın toplantısında "Türkiye Doğu Akdeniz'de hem kendi haklarını hem de KKTC'nin hem de Kıbrıs Türk halkının haklarını savunmaya devam edecektir" dedi. - LEFKOŞA
İhlas Haber Ajansı / Politika