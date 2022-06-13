Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile düzenlediği basın toplantısında "Türkiye Doğu Akdeniz'de hem kendi haklarını... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile düzenlediği basın toplantısında "Türkiye Doğu Akdeniz'de hem kendi haklarını hem de KKTC'nin hem de Kıbrıs Türk halkının haklarını savunmaya devam edecektir" dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile düzenlediği basın toplantısında "Türkiye Doğu Akdeniz'de hem kendi haklarını hem de KKTC'nin hem de Kıbrıs Türk halkının haklarını savunmaya devam edecektir" dedi. - LEFKOŞA İhlas Haber Ajansı / Politika Mevlüt Çavuşoğlu Doğu Akdeniz Kıbrıs Politika Haberler

Haberler ›› Politika ›› Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile düzenlediği basın toplantısında 'Türkiye Doğu Akdeniz'de hem kendi haklarını... - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.