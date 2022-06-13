Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile düzenlediği basın toplantısında, "Bundan sonra müzakere olacaksa iki toplum...
İhlas Haber Ajansı - Politika
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile düzenlediği basın toplantısında, "Bundan sonra müzakere olacaksa iki toplum arasında değil iki devlet arasında olacaktır" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile düzenlediği basın toplantısında, "Bundan sonra müzakere olacaksa iki toplum arasında değil iki devlet arasında olacaktır" dedi. - LEFKOŞA
İhlas Haber Ajansı / Politika