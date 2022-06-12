Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya'da 4 Türk'ün içinde bulunduğu kayıp helikopterin akıbetine yönelik, "Biraz önce haber geldi. - Haberler

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya'da 4 Türk'ün içinde bulunduğu kayıp helikopterin akıbetine yönelik, "Biraz önce haber geldi.
İhlas Haber Ajansı - Politika
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya'da 4 Türk'ün içinde bulunduğu kayıp helikopterin akıbetine yönelik, "Biraz önce haber geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya'da 4 Türk'ün içinde bulunduğu kayıp helikopterin akıbetine yönelik, "Biraz önce haber geldi. Helikopterin düştüğü bölge bulunmuş ama içindekiler hakkında henüz bilgi yok" dedi. - PRAG
İhlas Haber Ajansı / Politika