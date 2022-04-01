Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "İlk defa bir sessizlik ve geçici ateşkesten bahsediyoruz gerçek anlamda. İki ülke arasında ateşkesin tesis edilmesi ve kalıcı bir barışa doğru adım atılması konusunda çabalar kadar, insani konularda da Türkiye olarak çaba sarf ediyoruz." - ANTALYA

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