Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Finlandiyalı mevkidaşı Haavisto ile telefonda görüştü - Haberler

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Finlandiyalı mevkidaşı Haavisto ile telefonda görüştü

AA - Fuat Kabakcı - Politika
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Finlandiyalı mevkidaşı Haavisto ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu'nun, mevkidaşı Haavisto ile görüşmesinde Ukrayna'daki son gelişmeler, arabuluculuk çalışmaları ve üçlü muhtıranın uygulanması ele alındı.

NATO'ya üyelik başvurusunda bulunan Finlandiya ve İsveç ile Türkiye arasında, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde Türkiye'nin endişelerini gidermeye yönelik üçlü muhtıra imzalanmıştı.

AA / Fuat Kabakcı - Politika

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