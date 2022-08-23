Çavuşoğlu: 'İsrail ile ilişkilerimizin normalleşmesi demek Türkiye'nin taviz vereceği anlamına gelmez'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Türkiye- İsrail karşılıklı büyükelçi atanması) Önümüzdeki günlerde gerçekleşecek. Taslak çalışmamız bitmek üzere."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Filistin'in 'Fetih' kanadı gerekse de 'Hamas' kanadı bizim İsrail'le ilişkilerimizin normalleşmesini istiyorlar. Çünkü onlar da biliyor ki bu diyalog sayesinde Filistin davasını daha iyi şekilde savunacağız. İsrail ile ilişkilerimizin normalleşmesi demek Türkiye'nin taviz vereceği anlamına gelmez."

(İHA)