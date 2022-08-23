Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çavuşoğlu: "İsrail ile ilişkilerimizin normalleşmesi demek Türkiye'nin taviz vereceği anlamına gelmez"

Politika Haberleri

Çavuşoğlu: 'İsrail ile ilişkilerimizin normalleşmesi demek Türkiye'nin taviz vereceği anlamına gelmez'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Türkiye-İsrail karşılıklı büyükelçi atanması) Önümüzdeki günlerde gerçekleşecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Türkiye- İsrail karşılıklı büyükelçi atanması) Önümüzdeki günlerde gerçekleşecek. Taslak çalışmamız bitmek üzere."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Filistin'in 'Fetih' kanadı gerekse de 'Hamas' kanadı bizim İsrail'le ilişkilerimizin normalleşmesini istiyorlar. Çünkü onlar da biliyor ki bu diyalog sayesinde Filistin davasını daha iyi şekilde savunacağız. İsrail ile ilişkilerimizin normalleşmesi demek Türkiye'nin taviz vereceği anlamına gelmez."

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye İsrail Politika Güncel Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title