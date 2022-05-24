Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad Malki ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Filistin davasına desteğimiz... - Haberler

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad Malki ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Filistin davasına desteğimiz...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad Malki ile düzenlediği ortak basın toplantısında, 'Filistin davasına desteğimiz...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad Malki ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Filistin davasına desteğimiz İsrail ile ilişkilerimizden tamamen farklıdır.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad Malki ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Filistin davasına desteğimiz İsrail ile ilişkilerimizden tamamen farklıdır. Filistin politikamızın değişmesi mümkün değildir" dedi. - RAMALLAH

İhlas Haber Ajansı / Politika

Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin, İsrail, Riyad, Politika, Haberler

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