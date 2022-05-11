Çavuşoğlu: 'Kuzey Afrika'nın barışı, istikrarı ve refahı Akdeniz, Afrika ve hatta Avrupa'nın istikrarı için vazgeçilmez'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fas Dışişleri Bakanı Nasser Bourita ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Kuzey Afrika'nın barışı, istikrarı ve refahı Akdeniz, Afrika ve hatta Avrupa'nın istikrarı için vazgeçilmez" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, terör örgütü DEAŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyonu Bakanlar Toplantısı için geldiği Fas'ın Marakeş kentinde temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, toplantı sonrası Fas Dışişleri Bakanı Nasser Bourita ile yaptığı ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu yaptığı konuşmada, söz konusu toplantıyı düzenledikleri için Fas'a ve ABD'ye teşekkür ederek, "Toplantının zamanlamasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Suriye'de Irak'ta Afganistan'da ve Afrika'da Sahel Bölgesi'nde DEAŞ terör örgütünün saldırılarının arttığını görüyoruz" dedi.

Faslı mevkidaşı Bourita ile çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade eden Çavuşoğlu, özellikle Türkiye-Fas arasındaki ticaret hacmini arttırmayı ve dengeli hale getirmeyi ele aldıklarını aktardı.

Çavuşoğlu, Faslı mevkidaşı Bourita ile yaptığı görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konuları, Ukrayna savaşı ve Libya'daki durumu ele aldıklarını açıklayarak, "Bu konularda Fas ile Türkiye'nin görüşleri örtüşüyor" ifadelerini kullanarak, "Kuzey Afrika'nın barışı, istikrarı ve refahı Akdeniz, Afrika ve hatta Avrupa'nın istikrarı için vazgeçilmez" dedi.

Bölge ülkelerinin birbirlerinin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine karşılıklı saygı temelinde geliştireceği ilişkilerin kalıcı istikrar için şart olduğunu aktaran Bakan Çavuşoğlu, "Türkiye her zaman ülkelerin toprak bütünlüğü, sınır bütünlüğü konusunda ilkesel sergiliyor ve bu çerçevede kardeş Fas'ın da sınır bütünlüğünü, toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklediğimizi her zaman olduğu gibi bir kere daha vurgulamak isterim" dedi. - MARAKEŞ

İhlas Haber Ajansı / Politika