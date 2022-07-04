Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Ermenistan'la normalleşme süreci) Bizim gördüğümüz engel Ermenistan üzerindeki baskı. Bu da Ermenistan'ın... - Haberler

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Ermenistan'la normalleşme süreci) Bizim gördüğümüz engel Ermenistan üzerindeki baskı. Bu da Ermenistan'ın...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: '(Ermenistan'la normalleşme süreci) Bizim gördüğümüz engel Ermenistan üzerindeki baskı. Bu da Ermenistan'ın...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Ermenistan'la normalleşme süreci) Bizim gördüğümüz engel Ermenistan üzerindeki baskı. Bu da Ermenistan'ın normalleşme sürecinde cesur adım atmasının önünde engel oluyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "( Ermenistan'la normalleşme süreci) Bizim gördüğümüz engel Ermenistan üzerindeki baskı. Bu da Ermenistan'ın normalleşme sürecinde cesur adım atmasının önünde engel oluyor. Yapıcı diyaloğumuzu devam ettirmek istiyoruz. Bundan sonraki görüşmeler niye Türkiye ve Ermenistan'da olmasın? Henüz Ermenistan buna hazır değil. İleride bu tür görüşmeler olabilir." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Mevlüt Çavuşoğlu Ermenistan Türkiye Politika Haberler

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