Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, deprem bölgesine gelen Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile birlikte Kahramanmaraş İl Emniyet...
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, deprem bölgesine gelen Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile birlikte Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğünde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında toplanan Afet Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, deprem bölgesine gelen Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile birlikte Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğünde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında toplanan Afet Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. Toplantıya İnsani İşlerden Sorumlu BM Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths de katıldı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika