Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, deprem bölgesine gelen Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile birlikte Kahramanmaraş İl Emniyet... Politika Haberleri Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, deprem bölgesine gelen Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile birlikte Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğünde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında toplanan Afet Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, deprem bölgesine gelen Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile birlikte Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğünde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında toplanan Afet Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. Toplantıya İnsani İşlerden Sorumlu BM Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths de katıldı. - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Mevlüt Çavuşoğlu Süleyman Soylu Kahramanmaraş Azerbaycan Politika Haberler

Haberler ›› Politika ›› Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, deprem bölgesine gelen Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile birlikte Kahramanmaraş İl Emniyet... - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.