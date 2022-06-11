Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çek mevkidaşı Jan Lipavsky ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik sürecine... - Haberler

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çek mevkidaşı Jan Lipavsky ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik sürecine...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çek mevkidaşı Jan Lipavsky ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik sürecine...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çek mevkidaşı Jan Lipavsky ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik sürecine değinerek, "Tüm müttefiklerin endişelerinin dikkate alınması gerektiğini düşünüyoruz.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çek mevkidaşı Jan Lipavsky ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik sürecine değinerek, "Tüm müttefiklerin endişelerinin dikkate alınması gerektiğini düşünüyoruz. Bu ülkelerin teröre verdiği destek açık. Bu konudaki endişelerimizi her iki ülkeye de ilettik, yanıt bekliyoruz" dedi. - PRAG

İhlas Haber Ajansı / Politika

Mevlüt Çavuşoğlu Finlandiya İsveç Politika Haberler

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