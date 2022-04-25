Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Brezilyalı mevkidaşı Carlos Alberto Franco França ile yaptığı ortak basın toplantısında, "Türkiye ile Brezilya...
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Brezilyalı mevkidaşı Carlos Alberto Franco França ile yaptığı ortak basın toplantısında, "Türkiye ile Brezilya arasında 160 yıldan uzun süre öncesine dayanan güçlü bağlar var" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Brezilyalı mevkidaşı Carlos Alberto Franco França ile yaptığı ortak basın toplantısında, "Türkiye ile Brezilya arasında 160 yıldan uzun süre öncesine dayanan güçlü bağlar var" dedi. - BRASILIA
İhlas Haber Ajansı / Politika