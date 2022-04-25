Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Brezilyalı mevkidaşı Carlos Alberto Franco França ile yaptığı ortak basın toplantısında, "Türkiye ile Brezilya arasında 160 yıldan uzun süre öncesine dayanan güçlü bağlar var" dedi. - BRASILIA

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