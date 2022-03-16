Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bölgedeki şartların zorluğuna rağmen diplomasiye olan inancımızı kaybetmedik. - Haberler

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bölgedeki şartların zorluğuna rağmen diplomasiye olan inancımızı kaybetmedik.

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bölgedeki şartların zorluğuna rağmen diplomasiye olan inancımızı kaybetmedik.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bölgedeki şartların zorluğuna rağmen diplomasiye olan inancımızı kaybetmedik. Belarus'taki görüşmeleri destekliyoruz ve olumlu sonuç getirmesini temenni ediyoruz" dedi. - MOSKOVA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Mevlüt Çavuşoğlu, Belarus, Politika, Haberler

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