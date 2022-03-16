Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bölgedeki şartların zorluğuna rağmen diplomasiye olan inancımızı kaybetmedik. Belarus'taki görüşmeleri destekliyoruz ve olumlu sonuç getirmesini temenni ediyoruz" dedi. - MOSKOVA

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