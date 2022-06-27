Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Biz İran'a yönelik tek taraflı yaptırımlara her zaman karşı olduk. Bu yaptırımları doğru bulmuyoruz. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Biz İran'a yönelik tek taraflı yaptırımlara her zaman karşı olduk. Bu yaptırımları doğru bulmuyoruz. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Biz İran'a yönelik tek taraflı yaptırımlara her zaman karşı olduk. Bu yaptırımları doğru bulmuyoruz. Umuyoruz ki Nükleer Anlaşma'nın yeniden işler hale getirilmesi için tüm taraflar adımları atarlar." - ANKARA İhlas Haber Ajansı / Politika Politika Haberler

Haberler ›› Politika ›› Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: 'Biz İran'a yönelik tek taraflı yaptırımlara her zaman karşı olduk. Bu yaptırımları doğru bulmuyoruz. - Haberler

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