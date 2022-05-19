Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'ndaki Uluslararası Göç Gözden Geçirme Forumu'nda yaptığı konuşmada,... - Haberler

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'ndaki Uluslararası Göç Gözden Geçirme Forumu'nda yaptığı konuşmada,...
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'ndaki Uluslararası Göç Gözden Geçirme Forumu'nda yaptığı konuşmada, Yunanistan'ın Ege Denizi'nde göçmenleri geri itmesinin bir çok can kaybına neden olduğunu ifade etti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'ndaki Uluslararası Göç Gözden Geçirme Forumu'nda yaptığı konuşmada, Yunanistan'ın Ege Denizi'nde göçmenleri geri itmesinin bir çok can kaybına neden olduğunu ifade etti. - WASHINGTON
İhlas Haber Ajansı / Politika