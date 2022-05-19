Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'ndaki Uluslararası Göç Gözden Geçirme Forumu'nda yaptığı konuşmada,... - Haberler

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'ndaki Uluslararası Göç Gözden Geçirme Forumu'nda yaptığı konuşmada,...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'ndaki Uluslararası Göç Gözden Geçirme Forumu'nda yaptığı konuşmada,...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'ndaki Uluslararası Göç Gözden Geçirme Forumu'nda yaptığı konuşmada, Yunanistan'ın Ege Denizi'nde göçmenleri geri itmesinin bir çok can kaybına neden olduğunu ifade etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'ndaki Uluslararası Göç Gözden Geçirme Forumu'nda yaptığı konuşmada, Yunanistan'ın Ege Denizi'nde göçmenleri geri itmesinin bir çok can kaybına neden olduğunu ifade etti. - WASHINGTON

İhlas Haber Ajansı / Politika

Birleşmiş Milletler, Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan, GÖÇ, Politika, Haberler

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