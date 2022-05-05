Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (Bali'de gemiden düşen Türk kaptan) "Vatandaşımız bu sabah bir balıkçı tarafından Bali açıklarında bulundu.
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (Bali'de gemiden düşen Türk kaptan) "Vatandaşımız bu sabah bir balıkçı tarafından Bali açıklarında bulundu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (Bali'de gemiden düşen Türk kaptan) "Vatandaşımız bu sabah bir balıkçı tarafından Bali açıklarında bulundu. Vatandaşımız gerekli tedavileri gördü. Durumu iyi. Gerekli işlemler yapıldıktan sonra ülkemize geri dönecek." - ANKARA
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