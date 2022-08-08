Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Azerbaycan Ermenistan) Son günlerde bölgede yaşanan gerginlik mevcut sükunetin ne kadar kırılgan olduğunu da... - Haberler

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Azerbaycan Ermenistan) Son günlerde bölgede yaşanan gerginlik mevcut sükunetin ne kadar kırılgan olduğunu da...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: '(Azerbaycan Ermenistan) Son günlerde bölgede yaşanan gerginlik mevcut sükunetin ne kadar kırılgan olduğunu da...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Azerbaycan - Ermenistan) Son günlerde bölgede yaşanan gerginlik mevcut sükunetin ne kadar kırılgan olduğunu da tekrar gösterdi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: " ( Azerbaycan - Ermenistan) Son günlerde bölgede yaşanan gerginlik mevcut sükunetin ne kadar kırılgan olduğunu da tekrar gösterdi. Bu süreçte can Azerbaycan'la dayanışmamız güçlenerek sürecek. Dost da düşman da bilsin ki can Azerbaycan hiçbir zaman yalnız değildir." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Mevlüt Çavuşoğlu Ermenistan Azerbaycan Politika Haberler

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