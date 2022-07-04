Mevlüt Çavuşoğlu: "Türkiye'nin Avusturya'daki seçimlerde malzeme edilmesinin ne anlamı var?" - Haberler

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Mevlüt Çavuşoğlu: "Türkiye'nin Avusturya'daki seçimlerde malzeme edilmesinin ne anlamı var?"

İhlas Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:
Mevlüt Çavuşoğlu: 'Türkiye'nin Avusturya'daki seçimlerde malzeme edilmesinin ne anlamı var?'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Ermenistan'la normalleşme süreci) Bizim gördüğümüz engel Ermenistan üzerindeki baskı. Bu da Ermenistan'ın normalleşme sürecinde cesur adım atmasının önünde engel oluyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Ermenistan'la normalleşme süreci) Bizim gördüğümüz engel Ermenistan üzerindeki baskı. Bu da Ermenistan'ın normalleşme sürecinde cesur adım atmasının önünde engel oluyor. Yapıcı diyaloğumuzu devam ettirmek istiyoruz. Bundan sonraki görüşmeler niye Türkiye ve Ermenistan'da olmasın? Henüz Ermenistan buna hazır değil. İleride bu tür görüşmeler olabilir."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Avusturya'nın Türkiye'nin AB üyeliği konusunda fikirlerini biliyoruz. Birbirimize karşı politikalar izlemememiz gerekiyor. Türkiye'nin Avusturya'daki seçimlerde malzeme edilmesinin ne anlamı var? Farklı düşünebiliriz ama bunu adeta düşmanlık içerecek şekilde ifade etmenin anlamı yok."

(İHA)

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