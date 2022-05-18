Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile görüştü - Haberler

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı görüşme sonrası düzenlediği basın toplantısında, Blinken ile yaptığı görüşmede F-16 konusunu gündeme getirdiklerini ifade etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Blinken ile yaptığı görüşmede, Halkbank davasını gündeme getirdiklerini belirterek, ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG'ye verdiği destekten duyulan rahatsızlığı dile getirdiklerini ifade etti.

Çavuşoğlu, ABD ve Türkiye arasındaki F-16 görüşmelerinin olumlu geçtiğini ifade etti.

İhlas Haber Ajansı / Politika