Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile görüştü - Haberler

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Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile görüştü

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı görüşme sonrası düzenlediği basın toplantısında, Blinken ile yaptığı görüşmede F-16 konusunu gündeme getirdiklerini ifade etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı görüşme sonrası düzenlediği basın toplantısında, Blinken ile yaptığı görüşmede F-16 konusunu gündeme getirdiklerini ifade etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Blinken ile yaptığı görüşmede, Halkbank davasını gündeme getirdiklerini belirterek, ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG'ye verdiği destekten duyulan rahatsızlığı dile getirdiklerini ifade etti.

Çavuşoğlu, ABD ve Türkiye arasındaki F-16 görüşmelerinin olumlu geçtiğini ifade etti.

İhlas Haber Ajansı / Politika

Politika, Güncel, Haberler

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