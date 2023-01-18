Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, "F16 modernizasyonu ve yeni...
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, "F16 modernizasyonu ve yeni F16 alınması da gündemimizin önemli maddeleriydi" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, "F16 modernizasyonu ve yeni F16 alınması da gündemimizin önemli maddeleriydi" dedi. - WASHINGTON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika