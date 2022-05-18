Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Blinken ile yaptığı görüşmede, Halkbank davasını gündeme getirdiklerini belirterek, ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde... - Haberler

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Blinken ile yaptığı görüşmede, Halkbank davasını gündeme getirdiklerini belirterek, ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Blinken ile yaptığı görüşmede, Halkbank davasını gündeme getirdiklerini belirterek, ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Blinken ile yaptığı görüşmede, Halkbank davasını gündeme getirdiklerini belirterek, ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG'ye verdiği destekten duyulan rahatsızlığı dile getirdiklerini ifade etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Blinken ile yaptığı görüşmede, Halkbank davasını gündeme getirdiklerini belirterek, ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG'ye verdiği destekten duyulan rahatsızlığı dile getirdiklerini ifade etti. - NEW YORK

İhlas Haber Ajansı / Politika

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