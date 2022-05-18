Çavuşoğlu: &quot;Türkiye NATO'nun açık kapı politikasını daima desteklemiştir&quot; - Haberler

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Çavuşoğlu: "Türkiye NATO'nun açık kapı politikasını daima desteklemiştir"

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Çavuşoğlu: 'Türkiye NATO'nun açık kapı politikasını daima desteklemiştir'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yapacağı görüşme öncesi yaptığı açıklamada, "Türkiye NATO'nun açık kapı politikasını daima desteklemiştir" ifadelerini kullanarak, Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine yönelik meşru güvenlik endişeleri...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yapacağı görüşme öncesi yaptığı açıklamada, "Türkiye NATO'nun açık kapı politikasını daima desteklemiştir" ifadelerini kullanarak, Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine yönelik meşru güvenlik endişeleri olduğunu belirtti.

İhlas Haber Ajansı / Politika

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