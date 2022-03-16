Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "15 binden fazla vatandaşımızı Türkiye'ye getirdik.
İhlas Haber Ajansı - Politika
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "15 binden fazla vatandaşımızı Türkiye'ye getirdik.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "15 binden fazla vatandaşımızı Türkiye'ye getirdik. Bir kısmını Rusya üzerinden getirdik. Savunma Bakanlarımız da temas halinde. Önceliğimiz Mariupol'deki vatandaşlarımızın tahliyesi" dedi. - MOSKOVA
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022
İhlas Haber Ajansı / Politika