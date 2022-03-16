Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "15 binden fazla vatandaşımızı Türkiye'ye getirdik. - Haberler

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "15 binden fazla vatandaşımızı Türkiye'ye getirdik.

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "15 binden fazla vatandaşımızı Türkiye'ye getirdik.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "15 binden fazla vatandaşımızı Türkiye'ye getirdik. Bir kısmını Rusya üzerinden getirdik. Savunma Bakanlarımız da temas halinde. Önceliğimiz Mariupol'deki vatandaşlarımızın tahliyesi" dedi. - MOSKOVA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Rusya, Politika, Haberler

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