15 yıl sonra İsrail'e ilk ziyaret - Haberler

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısı düzenleyen İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, " Türkiye, İsrail'i tanıyan ilk Müslüman ülkedir bu yüzden biz her zaman diyaloga geri dönmeyi biliyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Farklılıklarımıza rağmen sürdürülebilir diyalog faydalı olacaktır" dedi.

İsrail Dışişleri Bakanı Lapid ile ortak basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Yaşadığımız zorluklara rağmen ticaret hacmimiz sürekli olarak artmaya devam etmiştir" dedi.

(İHA)

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