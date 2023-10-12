Dışişleri Bakanı Hulusi Akar, Mısır'a resmi ziyaret gerçekleştirecek
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Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Bakan Akar, Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry'nin davetine icabetle 13-14 Ekim tarihlerinde Mısır'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Ziyarette, iki ülke arasındaki ilişkilerin ele alınması ve güncel bölgesel gelişmelerin görüşülmesi planlanıyor.
14 Ekim tarihlerinde Mısır'a resmi ziyaret gerçekleştirecek.
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre; Bakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry'nin davetine icabetle 13- 14 Ekim tarihlerinde Mısır'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Görüşmelerde, iki ülke arasındaki ilişkilerin ele alınması, güncel bölgesel gelişmeler ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika