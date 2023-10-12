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Dışişleri Bakanı Hulusi Akar, Mısır'a resmi ziyaret gerçekleştirecek

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Bakan Akar, Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry'nin davetine icabetle 13-14 Ekim tarihlerinde Mısır'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Ziyarette, iki ülke arasındaki ilişkilerin ele alınması ve güncel bölgesel gelişmelerin görüşülmesi planlanıyor.