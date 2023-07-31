Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Zengezur Koridoru'nun açılması büyük öneme sahip

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan-Ermenistan bölgesinde huzur ve istikrara giden yolun kapsamlı bir barış anlaşmasından geçtiğini, bunun için de Zengezur Koridoru'nun açılmasının büyük öneme sahip olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan- Ermenistan bölgesinde huzur ve istikrara giden yolun kapsamlı bir barış anlaşmasından geçtiğini, bunun için de Zengezur Koridoru'nun açılmasının büyük öneme sahip olduğunu söyledi.

Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ikili ilişkilerin zamandan ve şartlardan bağımsız bir tutum olduğunu belirten Fidan, "tek millet, iki devlet" şiarının iki ülke arasındaki ilişkilerin büyük bir stratejik çerçeveye alan bir duruş, kader birliği olduğuna vurgu yaptı.

Fidan, Türkiye ile Azerbaycan arasında 2021'de imzalanan Şuşa Beyannamesi'ne değinerek, "2021'de Türk dünyasının işgalden kurtulan Şuşamızda Sayın Cumhurbaşkanımızın (Recep Tayyip Erdoğan) ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın (Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev) imzaladıkları Şuşa Beyannamesi tüm dünyaya şunu ilan etmiştir ki; güçlü Türkiye güçlü Azerbaycan'dır, güçlü Azerbaycan güçlü Türkiye'dir." ifadesini kullandı.

Ermenistan ile normalleşme sürecini Azerbaycan ile yakın eşgüdüm içerisinde sürdürdüklerini dile getiren Fidan, Azerbaycan- Ermenistan sürecindeki uluslararası çabaları da desteklerini kaydetti.

"Taraflar arasında ayrımcılık yapmayın, barışı destekleyin"

Fidan, Azerbaycan- Ermenistan sürecine ilişkin uluslararası taraflara çağrıda bulunarak, "Taraflar arasında ayrımcılık yapmayın, barışı destekleyin, destek yerine köstek olmayın. (Ermenistan-Azerbaycan) Bölgesel huzur ve istikrara giden yol kapsamlı bir barış anlaşmasından geçiyor. Bunun için Zengezur bağlantısının açılması büyük öneme sahip." şeklinde konuştu.

Başta Ermenistan olmak üzere bazı çevrelerin, Azerbaycan'ın Laçin yolu üzerinde sınır geçiş noktası kurmasının insani krize neden olduğu yönündeki iddialarına ilişkin değerlendirmesi sorulan Fidan, şunları kaydetti:

"Laçin yolu Azerbaycan toprağıdır. Dolayısıyla Azerbaycan, hangi tedbiri gerekli görüyorsa onu alır ve almak da en büyük egemenlik haklarından biridir. İnsani mülahazalarla orada Azerbaycan'ın her türlü çabayı da gösterdiğini görmekteyiz. Zaten tıbbi geçişler de mümkün. Kapsamlı malzeme nakline uygun diğer güzergahlar da tahsis edilmiş durumda. Bütün bu değerlendirmelere baktığımızda Azerbaycan'ın bu konuda eleştirilmesinin haklı bir zemini olmadığını düşünüyoruz."

(Sürecek)