Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Ortadoğu'da ateşkes ve Gazze'ye insani yardım konuları ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı ile telefon görüşmesi yaptı

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Fidan, Yunan mevkidaşı Yorgo Gerapetritis ile telefonda görüştü. Bakan Fidan'ın görüşmede; Ortadoğu'da bir an önce tam ateşkes ilan edilmesinin ve Gazze'ye acilen insani yardım ulaştırılmasının önemini vurguladığı belirtildi.